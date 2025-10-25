バイエルンのエース、イングランド代表FWハリー・ケインがすごい。 その得点力の高さは以前から折り紙付きだ。プレミアリーグのトッテナムからバイエルンへ移籍したのが23年夏。同シーズンに36ゴール・10アシスト、翌24-25シーズンにも26ゴール・12アシストで２年連続得点王、スコアポイントトップ(ゴール＋アシスト)に輝いている。今季もその得点力に陰りはない。７節終了時で12ゴール・４アシストは圧倒的。チーム得