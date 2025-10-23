自民党の高市早苗総裁が首相に就任した21日に中国の習近平国家主席が祝電を送らなかったことが23日、関係者への取材で分かった。日中外交筋によると、李強首相が21日付で祝電を送ったという。中国側は李氏の祝電を公表していない。習氏は国家主席に就任した2013年以降、20〜24年に菅義偉、岸田文雄、石破茂の各氏には首相就任の当日に祝電を送っていた。高市氏は中国で対中強硬派とみられている。中国外務省の郭嘉昆副報道局