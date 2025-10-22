中国スーパーリーグを２連覇中の上海海港は10月21日、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）のリーグステージ第３節で、FC町田ゼルビアとホームで対戦。０−２で完敗を喫した。12分にオウンゴールで先制点を許した上海海港は、25分にも相馬勇紀のミドルシュートで被弾。反撃もままならず、町田のACLE初勝利を献上する結果となった。中国メディア『直播吧』は「Jリーグに完全に抑え込まれている。海港は今シー