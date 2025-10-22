「ホームで圧倒されるなんて恥だ」「ボコボコにされた」中国王者がJリーグ７位に完敗！日本勢に１分け２敗、１得点６失点で最下位の苦境に中国失望！「Jリーグ勢に完全に抑え込まれている」【ACLE】
中国スーパーリーグを２連覇中の上海海港は10月21日、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）のリーグステージ第３節で、FC町田ゼルビアとホームで対戦。０−２で完敗を喫した。
12分にオウンゴールで先制点を許した上海海港は、25分にも相馬勇紀のミドルシュートで被弾。反撃もままならず、町田のACLE初勝利を献上する結果となった。
中国メディア『直播吧』は「Jリーグに完全に抑え込まれている。海港は今シーズン、日本のチームと３試合対戦し、１分け２敗、１得点６失点となった」と報道。また、暫定最下位に沈む状況に、ファンからは次のような声が上がった。
「ホームで圧倒されるなんて恥だ」
「ボコボコにされた」
「ACLは中国スーパーリーグのチームにとって全く無意味だ。完全に撤退しろ」
「このレベルで、相手の半分以下の価値でどうやってプレーできるんだ？日本人選手は中国の外国人選手よりも価値が高い」
「本当に恥ずかしい」
「これが今の中国スーパーリーグの真の強さだ。現実を直視せよ」
「もし日本人が自制心を持ってプレーしていなかったら、大惨事になっていただろう」
Jリーグでは７位の町田にスコア以上の完敗を喫し、失望を隠しきれないようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
