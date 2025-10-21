デジタルホールディングスが続伸している。投資会社のシルバーケイプ・インベストメンツは２０日、デジタルＨＤに対しＴＯＢ（株式公開買い付け）を開始する予定だと発表した。同社に対しては博報堂ＤＹホールディングスが１株１９７０円でＴＯＢを実施しているが、シルバーケイプはＴＯＢ価格を１株２３８０円とする予定。この発表を受けて前日の取引時間中にデジタルＨＤ株は急伸。その後東証は同社株