NHK連続テレビ小説『ばけばけ』から初の“退場者”が出た。10月17日に放送された第15回で、郄石あかり演じるヒロイン・松野トキを幼い頃から気にかけていた雨清水傳（堤真一）が帰らぬ人となり、ネット上でも悲しみの声が広がっている。【画像】「すっかりやつれて別人みたい…」堤真一の“本気の役作り”が感じられる1カット松野家の遠い親戚にあたる雨清水家。その当主・傳のモデルではないかと言われている小泉湊は、