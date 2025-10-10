NHKÄ«¥É¥é¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¥â¥Ç¥ë¡¢¾®Àô¥»¥Ä¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£Îò»ËÉ¾ÏÀ²È¤Î¹á¸¶ÅÍ»Ö¤µ¤ó¤Ï¡ÖÉã¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë¿¥Êª¹©¾ì¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿18ºÐ¤Î¤È¤­¡¢°øÈ¨¹ñ¡ÊÄ»¼è¸©ÅìÉô¡Ë¤Î»ÎÂ²¤òÍÜ»Ì»Ò¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¡£É×ÉØÃç¤Ï°­¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢É×ÉØÀ¸³è¤ÏÄ¹¤¯¤ÏÂ³¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡½¡½¡£¢£¥ä¥Þ¥¿¥Î¥ª¥í¥ÁÅÁÀâ¤Î¿À¼Ò¤Ç¹Ô¤Ã¤¿Àê¤¤¤Î·ë²Ì¾¾¹¾»ÔÆâ¤Î¹Ù³°¡Ê¾¾¹¾»Ôº´ÁðÄ®¡Ë¤Ë¤¢¤ë¡ÖÈ¬½Å³À¿À¼Ò¡×¤Ï±ï·ë¤Ó¤ÇÌ¾¹â¤¤¡£¤Ê¤Ë¤·¤í¤½¤³¤Ï¡¢ÁÇØýÓËÂº¡Ê