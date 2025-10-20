ロッテのサブロー監督（４９）が２０日、ＺＯＺＯマリンスタジアムでドラフト候補選手の映像をチェックした。午後１時から約６時間かけて９４選手の動画を担当スカウトの説明を受けをながら確認した。「何も決まらず、で。１番最初（１位指名）は７人ぐらいに絞れたかなっていう程度」と話し、ポジションについては「うちはもう全部補強ポイントなんで。ほんまわからんすね、どこになるか」と明かした。米スタンフォード大・