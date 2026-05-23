上沢ら離脱者続出の先発陣…救世主として期待ソフトバンクは23日、育成5年目のアレクサンダー・アルメンタ投手を支配下選手登録すると発表した。最速159キロを誇る21歳のメキシコ人左腕で、今シーズン育成から支配下に昇格したのは大竹風雅投手、藤原大翔投手に続き、3人目となった。アルメンタは17歳だった2021年10月にソフトバンクと育成契約を結び、2022年に来日した。2年目までは主に3、4軍で登板機会を重ねて成長。3年目