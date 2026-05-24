ソフトバンクの三笠杉彦ＧＭが２３日、昨秋ドラフト会議で１位指名した米スタンフォード大・佐々木麟太郎内野手（２１）との交渉解禁を受けて、今後予定されている面談について言及した。前日に佐々木のマネジメント会社が「今後の予定につきましては、６月下旬を目途に一時帰国を検討しており、福岡ソフトバンクホークス球団と面談予定」と報告。その上で「それまではまだ一学生としての授業や学年末試験なども残っております