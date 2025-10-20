ラッパーのちゃんみな（27）が19日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）にゲスト出演。妊娠当時は「モンスター」だったと明かした。昨年7月に韓国のラッパーでアーティスト「ASHISLAND」との結婚と第1子妊娠を発表。11月に女児誕生を伝えた。「妊娠中の私って女性ホルモンの塊。怖いですよ女性ホルモンは。モンスターでしたもん」と回想。「急に夜中に夫を起こして、“元カノの写真全部見せて”って。普段、全