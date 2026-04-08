「コットン」きょんの妻でタレント・まつきりな（29）が7日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）に出演。無痛分娩の裏側について語った。まつきは2024年1月に第1子男児を出産。同じくゲストのおのののかから「実際無痛は本当に痛くなかった？」と聞かれる場面があった。「友達が無痛で携帯イジりながら笑いながら出産したって聞いてたから、痛くない方がいいと思って計画無痛にしたんですけど、全然痛く