歌手の倖田來未（43）が30日、公式サイトで第2子妊娠を発表した。12年7月に第1子長男を出産しており、約14年ぶりの出産となる。「弊社所属アーティスト倖田來未に関するご報告」と題し、「この度、弊社所属の倖田來未が第二子を授かりましたことをご報告させていただきます。現在は、母子ともに健やかに過ごしております」と第2子妊娠を発表した。「今後の活動につきまして、本人とも協議を重ね、母子の健康と安全を最優先