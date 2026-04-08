タレントの藤本美貴（41）が7日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）に出演。自身の出産について語った。この日ゲストで登場したお笑いコンビ「コットン」きょんの妻・まつきりなから「1人でこんなに大変なのに、おふたりは3人産んでますから」とMCの藤本と横澤夏子に話題が振られる場面が。藤本は「自然分娩で3回産んでもそれぞれ違う」出産になったと語りだした。3人とも自然分娩を選んだ理由を聞かれ