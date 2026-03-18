俳優のともさかりえが１７日、テレビ朝日系「夫が寝たあとに」で、妊娠を隠してドラマ撮影をしていたという驚きエピソードを披露した。ともさかは０４年に長男を出産しているが、妊娠発覚時は「妊娠を隠していた」という。その理由が「発覚したときが主演連ドラのクランクイン直前で。一番アウトなタイミングで検査薬で調べたらヒットしてる。でも今のタイミングでは誰にも言えない。まさかの事務所の人にも言えない」と、事