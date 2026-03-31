歌手の倖田來未（43）が3月30日、第2子を妊娠したことを発表した。2012年7月の第1子出産以来の慶事にファンからは祝福の声が続々だが、併せて《過去の行いって結局いつか自分に返ってくるんだよな》といった声もXに上がってしまっている。【もっと読む】中居正広氏の復帰はナシか？ 芸能界でいまだ指摘される“ジャニーズ病”の深刻度「お気づきの方も多いでしょうが、08年1月にオールナイトニッポンに単発出演した際に『35歳を