お金に恵まれる人と苦労する人とでは何が違うのか。伊勢丹や鈴屋で海外事業などの立ち上げに関わった経験がある中野善壽さんは「お金に好かれるにはお金の使い方一つひとつに自分の意志を反映することが大切。意志のないままお金を使うことは危険」という――。※本稿は、中野善壽『お金と銭』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）の一部を再編集したものです。