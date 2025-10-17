アニメ『魔法騎士レイアース』の新作テレビアニメが、テレビ朝日系列で2026年に放送されることが発表された。新作アニメは1997年発売のOVA以来、29年ぶりとなる。【動画】この後ろ姿は！剣を持つ少女3人『魔法騎士レイアース』最新映像ティザービジュアルも解禁され、「新たなる伝説が今、始まる」というキャッチコピーとあわせて、主人公である3人の少女が出会った東京タワーを背景に、運命を揺るがす物語の始まりを予感さ