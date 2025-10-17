スマホカードゲーム『Shadowverse: Worlds Beyond』にて8月にリリースされた新パック「絶傑の継承者 / Heirs of the Omen」では多くの個性的なカードが追加された。 （関連：【画像】第4弾カードパック実装を10月下旬に控える『シャドバWB』） 新弾の追加から1カ月が経ち、環境が固まってきた中、9月末にカードの能力調整が入ったことによりこれまで活躍できなかったデッキにも可能性が