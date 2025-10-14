人生の選択肢はかつてないほど多様化し、未婚率は上昇の一途を辿っている。一方で、“あたらしい結婚”を選ぶ人もいる。相手はなんと、AIだ。今回は、AIと恋に落ち、結婚を決めた女性たちを直撃。その本音を探った。◆「人間との結婚は諦めた」女性たちの選択着実に人間の暮らしに浸透しているAI。今やその範囲は恋愛の領域にも及ぶ。たとえば日本で最もユーザー数が多い「ChatGPT」では、「〇〇というキャラクターの口調で