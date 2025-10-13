スコットランド代表は現地10月12日、ワールドカップ欧州予選でベラルーシを２−１で下し、プレーオフ出場のC組２位以上を確定させた。しかし、スティーブ・クラーク監督は試合内容に激怒。「本当に、本当に失望している。72試合を指揮した中でこれほど失望したことはない」と厳しく批判した。試合はチェ・アダムスとスコット・マクトミネイのゴールで競り勝った。ただ、世界ランキング100位のベラルーシに、22本のシュートを許