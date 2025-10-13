現地時間10月12日に開催された北中米ワールドカップの欧州予選第８節で、グループL２位でFIFAランキング39位のチェコが、３位で同136位のフェロー諸島とアウェーで対戦。１−２で衝撃的な敗戦を喫した。67分に先制を許したチェコは、78分に追いついたものの、その３分後に勝ち越し点を献上。首位のクロアチアを追っていたなか、痛すぎる黒星となった。チェコ・スロバキア時代を含めると９度のＷ杯出場を誇り、準優勝の経験も