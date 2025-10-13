「クソ試合だ」「ひどすぎる」W杯準優勝経験国が人口5.5万人のFIFAランク136位に衝撃敗戦で批判殺到！元Jリーガーの指揮官には解任論「もう出て行け」【W杯欧州予選】
現地時間10月12日に開催された北中米ワールドカップの欧州予選第８節で、グループL２位でFIFAランキング39位のチェコが、３位で同136位のフェロー諸島とアウェーで対戦。１−２で衝撃的な敗戦を喫した。
67分に先制を許したチェコは、78分に追いついたものの、その３分後に勝ち越し点を献上。首位のクロアチアを追っていたなか、痛すぎる黒星となった。
チェコ・スロバキア時代を含めると９度のＷ杯出場を誇り、準優勝の経験もある伝統国がまさかの失態。当然、母国のファンは怒りが収まらず、同国サッカー協会の公式SNSには次のような厳しい声が続々と寄せられた。
「クソ試合だ」
「なんて愚かな」
「本当にひどすぎる」
「恥を知れ、恥を知れ」
「フェロー諸島に勝てないなら、ワールドカップに出ないほうがいい」
「相手の人口は55000人」
「このままならどん底に落ちる」
「ハシェック監督、お願いだから辞任してくれ」
「ハシャックを解任しろ」
「ハシャックよ、もう出て行け」
かつてサンフレッチェ広島でプレーし、ヴィッセル神戸を率いた経験もあるイワン・ハシャック監督の解任論も高まっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
