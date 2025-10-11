フジテレビ系「ミキティダイニング」が１１日に放送され、藤本美貴、品川庄司・庄司智春がＭＣを務めた。この日のゲストは、女性芸人・やす子。「（料理は）めちゃくちゃします。鉄フライパンを育ててまして。もう３年ぐらい。酢豚だったりピザも焼いちゃったり。パエリアも」と超本格料理の完成写真を公開。藤本は「パエリア、すごーい！お店じゃん！」と驚いた。やす子は家系ラーメンを「骨から煮込む」と話し「作るときは