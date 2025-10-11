「挑戦することは私の人生そのものであり、使命のようにも感じています」──今年8月、人生の節目を記念して開催したスペシャルステージ『DISFRUTA DISFRUTA』を無事に終えた女優・米倉涼子（50）は、自身のInstagramで感謝を述べた。しかしその後、いくつかインスタに投稿がされたあと、8月19日を最後に更新が止まっていた。【写真】アルゼンチン人ダンサーと密着する姿ほか、私服でキャップを目深に被りながら移動する姿なども