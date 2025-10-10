世界中の航空会社・旅行会社・ホテルなど約1,200のウェブサイトから最適な旅行プランを提供するグローバル旅行アプリ、スカイスキャナー。毎日1,000億件以上の検索が行われるスカイスキャナーでは、検索結果や市場の動向を通じて、毎年10月に、次の年に盛り上がりが予想される7つのトレンドを「トラベルトレンド」として発表しています。2025年10月9日に公開された「スカイスキャナー トラベルトレンドレポート2026」によると、202