［国際親善試合］日本 ２−２ パラグアイ／10月10日／パナソニックスタジアム吹田パラグアイに２度リードされ、後半のアディショナルタイムに追いついてのドロー。パナソニックスタジアム吹田での一戦は、日本代表にとって消化不良のゲームとなった。３−４−２−１システムのシャドーで先発出場した堂安律が指摘したのは“個の欠如”だ。「日本代表が分析されてきているなかで、組織的に守備をされるとどうしても停滞してしま