「自分へのイライラが募る」堂安律が語る“停滞”への危機感。欠如しているのは…「スタッフが提示できるものではない」【日本代表】
［国際親善試合］日本 ２−２ パラグアイ／10月10日／パナソニックスタジアム吹田
パラグアイに２度リードされ、後半のアディショナルタイムに追いついてのドロー。パナソニックスタジアム吹田での一戦は、日本代表にとって消化不良のゲームとなった。３−４−２−１システムのシャドーで先発出場した堂安律が指摘したのは“個の欠如”だ。
「日本代表が分析されてきているなかで、組織的に守備をされるとどうしても停滞してしまう試合が続いています。相手の組織的なディフェンスを個で破壊しなければいけないと思いながらも、打開できなかった悔しさと、自分へのイライラが募る試合でした」
今回の日本対パラグアイのように「組織対組織」になった場合、優位に試合を進めるためにはプラスアルファの要素が必要。堂安が強調したのは、そうした戦術の精度を高める一方で、自由な発想を失わないことだった。
「いろんな戦術を落とし込んでいる中でもう少し自由さとか、ワクワクするプレーとか、見ていて楽しいと思ってもらわないと自分たちもやっていて楽しくないので、それが欠けているから停滞する時間が長いのでしょう」
仕掛けや崩しの局面でのアイデアは「スタッフが提示できるものではない」と、堂安はそう言い切った。
「アイデアは選手がひらめきで出すもの、そういうプレーが見ている人も楽しいので。特にブラジルなんて、そういうチーム。いろいろと戦術を落とし込んでいるなかで、少し頭でっかちになっている部分がある。自分もそうですけど、もっと自由にやらないとな、と。チームのルールを守りつつ、変化を加えたい」
14日のブラジル戦。自由に繋がるアイデアを相手から吸収する意味でも、W杯に向けて極めて重要な一戦になりそうだ。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
