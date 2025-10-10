日本代表は10月10日、国際親善試合でパラグアイ代表とパナソニックスタジアム吹田で対戦。小川航基と上田綺世の得点で２度追いついたものの勝ち切れず、２−２のドローで終わった。今回のメンバーで唯一の初招集である斉藤光毅は、１−２で迎えた66分から出場。待望のA代表デビューを果たすと、左サイドで積極果敢に仕掛けたが、相手DFにことごとく突破を阻まれてしまった。試合後、ミックスゾーンに現われた斉藤光毅にプレ