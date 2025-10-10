エースの劇的弾で、なんとか土壇場ドローに持ち込んだ。10月10日、日本代表はパナソニックスタジアム吹田でパラグアイ代表とのフレンドリーマッチに臨み、２−２で引き分けた。20分にアルミロンに先制を許した日本は、６分後に小川航基が同点弾をねじ込む。佐野海舟のパスを受けて豪快に右足を振り抜いた一撃は、いったんＧＫにブロックされるも、そのままゴールに吸い込まれた。日本はその後も決定機を掴むも決め切れず、１−