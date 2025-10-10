10月10日、日本代表はパナソニックスタジアム吹田でパラグアイ代表とのフレンドリーマッチに臨み、２−２で引き分けた。20分に敵エース、アルミロンに先制を許した日本は、26分に小川航基が同点弾をねじ込む。思い切りよく放った豪快ミドルはいったんＧＫにブロックされるも、そのままゴールに吸い込まれた。勢いに乗りたい日本だったが、パラグアイ自慢の堅守をなかなか切り崩せない。逆に64分、カウンターからＤ・ゴメスの強