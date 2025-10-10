¡Ö¥¢¥¸¥¢ºÇ¶¯¤¬¤Þ¤¿¾¡¤Æ¤º¡ª¡×¶¯¹ë¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤È¤«¤í¤¦¤¸¤Æ°ú¤Ê¬¤±¤¿¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ò´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¹Í»¡¡ª¡Ö¹¶·â¤¬¤â¤É¤«¤·¤¤¡×¡Ö£³Àï¾¡¤Á¤Ê¤·¤À¡×
¡¡10·î10Æü¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿áÅÄ¤Ç¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¤È¤Î¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¥Þ¥Ã¥Á¤ËÎ×¤ß¡¢£²¡Ý£²¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£
¡¡20Ê¬¤ËÅ¨¥¨¡¼¥¹¡¢¥¢¥ë¥ß¥í¥ó¤ËÀèÀ©¤òµö¤·¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢26Ê¬¤Ë¾®Àî¹Ò´ð¤¬Æ±ÅÀÃÆ¤ò¤Í¤¸¹þ¤à¡£»×¤¤ÀÚ¤ê¤è¤¯Êü¤Ã¤¿¹ë²÷¥ß¥É¥ë¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤ó£Ç£Ë¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ë¤â¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£Àª¤¤¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤ÆüËÜ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¼«Ëý¤Î·ø¼é¤ò¤Ê¤«¤Ê¤«ÀÚ¤êÊø¤»¤Ê¤¤¡£µÕ¤Ë64Ê¬¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é£Ä¡¦¥´¥á¥¹¤Î¶¯Îõ¥Ø¥Ã¥À¡¼¤ò·è¤á¤é¤ì¡¢¤Õ¤¿¤¿¤Ó¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£¸òÂå£¶ÏÈ¤ò¤¹¤Ù¤Æ»È¤¤ÀÚ¤ë¿Í³¤Àï½Ñ¤ÇÄÉ¤¤¤¹¤¬¤ëÆüËÜ¡£·Þ¤¨¤¿¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à£´Ê¬¡¢°ËÅì½ãÌé¤Î±Ô¤¤¥¯¥í¥¹¤ò¥Õ¥¡¡¼¤ÇÂÔ¤Á¹½¤¨¤¿¾åÅÄåºÀ¤¤¬¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢¤«¤í¤¦¤¸¤Æ¥É¥í¡¼¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤Î°ìÀï¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤¬´Ú¹ñÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØFourFourTwo¡Ù¤À¡£¡Ö·àÅª¤ÊÅ¸³«¤ÇÆüËÜ¤¬¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤È°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£Á°È¾¤ò£±¡Ý£±¤Ç½ª¤¨¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¿ô¤Ç¤Ï¾å²ó¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÆüËÜ¤Ï¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î¸å¤â¹¶·â¤Î¤â¤É¤«¤·¤µ¤Ï¿¡¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢½ªÎ»´ÖºÝ¡¢Ä¾Á°¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¾åÅÄ¤¬µ®½Å¤ÊÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ°ú¤Ê¬¤±¤Ç½ª¤¨¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ç¤âFIFA¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¥¢¥¸¥¢£±°Ì¤Ç¥¢¥¸¥¢ºÇ¶¯¤ÎÆüËÜ¤Ï¤Þ¤¿¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ç£³Àï¾¡Íø¤Ê¤·¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¼¡Àï¤Ï10·î14Æü¡¢Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ò·Þ¤¨·â¤Ä¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡Û¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¡õ¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÈÂÐÀï¡ªÆîÊÆÀª¤È¤ÎÏ¢Àï¤ËÄ©¤àÆüËÜÂåÉ½¾·½¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª
