公明党が自民党との連立政権から離脱する方針を決めたことを受け、臨時国会で行われる首相指名選挙に向け、各党の駆け引きが活発化している。衆院で多数を握る野党がまとまれば、政権交代につながる可能性もあるためだ。高市総裁は１０日の党首会談後、首相指名選挙への対応を巡り、「召集日まで一生懸命できる限りのことはしていきたい」と党本部で記者団に語った。衆院の会派別の議席は現在、比較第１党の自民が１９６で、過