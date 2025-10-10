現地９月27日からチリで開催されているU-20ワールドカップで、船越優蔵監督が率いるU-20日本代表はベスト16で敗退となった。グループステージでは2007年大会以来となる無敗で首位通過。３連勝は日本サッカー史上初の快挙だった。しかし、10月８日のラウンド16ではフランスに０−１で惜敗。主力組が軒並み招集できていない相手を前半から圧倒的に押し込み、両手では数え切れないほどの決定機を作った。しかし、いずれも決め切れ