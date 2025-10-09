米連邦議会議事堂＝8日、ワシントン（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米議会上院は8日、与党共和党のつなぎ予算案の採決に進むための動議を再び否決した。否決は6回目。1日からの支出を賄う予算を組めないまま、予算切れに伴う連邦政府の一部閉鎖は2週目に入った。民主党は医療保険制度（オバマケア）に基づく補助金の延長を求めて、つなぎ予算案に反対の姿勢を崩していない。トランプ米大統領は8日、ホワイトハウスで記者