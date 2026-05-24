老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、厚生年金に加入した期間が年金に反映されるタイミングについてです。Q：66歳で再雇用され、厚生年金加入することに。厚生年金に加入した期間が年金の受取額に反映