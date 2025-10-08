（株）ホシヤ（TDB企業コード：980007749、資本金1000万円、東京都荒川区東日暮里1-38-11、代表山崎潔氏）は、10月1日に東京地裁より破産手続き開始決定を受けた。破産管財人には曽根翼弁護士（LM虎ノ門南法律事務所、東京都港区虎ノ門1-15-12、電話03-3502-6294）が選任されている。当社は1951年（昭和26年）3月に（株）山崎弘商店として設立された業歴74年の文房具の製造・卸売業者。主力の「keep消しゴム」は、製図用途・