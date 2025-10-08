「メンタルが不調でした。とにかく、何かを変えたかった」――。【アフター写真】76キロ→59キロへ減量して激変しました！仕事に追われて心も体も限界だった男性が、ある日突然「毎日10km走る」と決め、人生を大きく変えていきました。Instagramに投稿された、76kgから59kgまでのビフォーアフター記録が注目を集めています。投稿者は、自宅でできるトレーニング情報を発信しているkenkojiさん（@kenkoji_fit）。挑戦を始める前は