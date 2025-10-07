71歳の女性個人事業主がYouTubeチャンネル「梅子の年金トーク!」の動画に出演。年金月額約10万円というリアルな生活を明かすと共に、「趣味の延長なので」と語る独自の仕事論を展開した。動画に登場した女性は現在71歳で、個人事業主としてバッグのオーダー製作や、自宅を開放して講座やレンタルルームの運営をしているという。もともと事務の仕事をしていたが52歳で早期退職。その後、様々なアルバイトを経験しながら、元来好きだ