阪神・西純矢投手（２４）に打者転向プランが浮上していることが４日までに分かった。背水の決意で臨んだ高卒６年目の今季は「右肘関節鏡視下関節鼠摘出術」を受け、登板なし。創志学園時代は高校通算２５本塁打を誇り、プロでも２０２２年５月１８日・ヤクルト戦（神宮）で高橋の１５０キロを捉え、プロ初本塁打を放った。通算打率・２２４。抜群の打撃センスを誇るだけに、大化けの可能性を秘めている。西純は創志学園から２