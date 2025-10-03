実業家・堀江貴文氏が発案したベーカリー「小麦の奴隷」が、最大124店舗から56店舗へと急減している問題について、YouTubeチャンネル「ひとり開業チャンネル」を運営する松原氏（株式会社アクア取締役）が独自の分析動画を公開した。動画で松原氏は、約2年前に自身が公開した解説動画の内容を振り返りながら、今回の大量閉店は「言っていることがまさしくこれだった」と指摘。閉店に至った要因として、主に3つのポイントを挙げた。