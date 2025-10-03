リチウムイオン電池を内蔵するモバイルバッテリーなどが原因の火災事案が続発している。国は法令を改正して規制を強化しているが、海外事業者がインターネットを通じて粗悪品を消費者に販売するケースもあり、対策は一筋縄ではいかないのが現状だ。分別せずに廃棄したリチウムイオン電池が発火し、ごみ処理施設が稼働できなくなるなどの影響も出ており、消費者の意識向上も求められる。（竹田章紘）消費者庁「危険性認識して」