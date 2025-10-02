2025年9月29日放送のニュース番組「news every.」（日本テレビ系）で、高市早苗氏の「奈良公園で鹿に暴行を加える外国人がいる」とする旨の発言を受けた取材の中でインタビューを受けた人たちについて、SNS上で特定行為や誹謗中傷、いわゆる「やらせ」ではないかとする声がみられる。これについて日本テレビは、10月1日、「取材で確認が取れた情報をお伝えしたものです」とし、誹謗中傷や迷惑行為をしないよう注意喚起した。「誹謗