YouTubeチャンネルの登録者100万人を超える人気インフルエンサー「きりまる」が9月26日、自身のYouTubeチャンネルを更新し「ワキガ」の手術を決意したことを明かした。 【写真】「臭い」は想像しにくい…笑顔の「きりまる」 きりまるは「自分の脇が臭すぎて、手術を決意しました」と衝撃のタイトルを付けた動画を公開。「ちょっとマジで限界というか、みんなに大事な話を聞いてもらいたい」と前置きして「結論から言う