ルーフレールや18インチアルミホイールもブラック三菱自動車工業は、1トンピックアップトラック『トライトン』に、ブラックのアクセントカラーを外装の要所に配した特別仕様車『ブラック・エディション』を新たに設定し、11月6日から販売を開始する。【画像】アジアクロスカントリーラリー2025で優勝！三菱トライトンのラリーカー全22枚今特別仕様車は、ベーシックグレードのGLSをベースにルーフレールを追加し、18インチアルミ