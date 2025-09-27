ルーフレールや18インチアルミホイールもブラック

三菱自動車工業は、1トンピックアップトラック『トライトン』に、ブラックのアクセントカラーを外装の要所に配した特別仕様車『ブラック・エディション』を新たに設定し、11月6日から販売を開始する。

【画像】アジアクロスカントリーラリー2025で優勝！三菱トライトンのラリーカー 全22枚

今特別仕様車は、ベーシックグレードのGLSをベースにルーフレールを追加し、18インチアルミホイールやサイドステップ、その他のメッキ/シルバーパーツと併せてブラックに統一。



三菱トライトン・ブラック・エディション 三菱

フロントバンパーガーニッシュ、フォグランプベゼル、電動格納式ヒーテッドドアミラー、アウタードアハンドル、リヤゲートハンドル、リヤバンパーはブラックメタリックで統一するなど、エクステリアの要所をブラック化することで、精悍かつ力強いスタイリングとした。

ボディカラーは、ジェットブラックマイカ、ホワイトダイヤモンド、グラファイトグレーメタリックの3色展開としている。

価格は509万8500円だ。