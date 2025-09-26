バーガーキングは9月26日から10月9日までの2週間限定で、ビーフパティをシンプルに味わう「オン ザ ビーフ」を3種販売します。バンズなし、野菜なし！純粋にパティだけを提供するという理解の追いつかない新メニューの正体、さっそく確かめてきました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■ビーフパティの旨さをそのまま味わえる「オン ザ ビーフ」シリーズが発売バーガーキングによると、今回販売開始となっ