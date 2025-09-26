テゲバジャーロ宮崎は25日、鵬翔高のDF元木漣(17)が2026シーズン加入決定となったことを発表した。大分県出身の元木は大分トリニータU-15宇佐から宮崎県の鵬翔高へ進み、プリンスリーグ九州2部を戦っている。内定に際して「幼い頃からの夢であったプロサッカー選手としてのキャリアを、若く成長途上にあるテゲバジャーロ宮崎でスタートできることを大変嬉しく思います」とコメントした。続けて「ここまで支えてくれた家族を