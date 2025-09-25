茨城県警本部＝水戸市茨城県警牛久署は25日、同県阿見町の自宅に長女の遺体を放置したとして、死体遺棄の疑いで無職森恵子容疑者（75）を逮捕した。署によると「家中に臭いが充満したので冷凍庫を購入し、20年前に入れた」などと話している。遺体は腐敗が激しく、署は死因や遺棄の経緯を詳しく調べる。逮捕容疑は23日午後0時5分ごろ、自宅1階の台所にある冷凍庫内に、長女の遺体を遺棄した疑い。長女は生存していれば40代後半