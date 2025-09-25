この記事をまとめると ■イエローラインまたぎや短い一時停止は違反点数や反則金の対象となる ■フロントガラスへの貼り物や操作レバーへの物掛けも車検不合格の要因になる ■サンダルなど運転に不向きな履き物は事故誘発の恐れがあり違反に問われる 知らず知らずのうちにやっているかもしれない クルマを運転する際など、当の本人はまったく悪気がなくても、じつは違犯行為にあたることがあります。しかも「知りませんでした」